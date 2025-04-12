Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном назначении ближайшим летом Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора московского "Локомотива". На данный момент экс-футболист возглавляет департамент развития молодёжного футбола "железнодорожников".
Станислав Черчесов остается без работы с января 2025 года, когда покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Ранее он возглавлял такие команды, как "Спартак", "Терек", "Амкар", "Динамо", "Легия", "Ференцварош", сборная России. Отметим, что Борис Ротенберг-младший, будучи действующим футболистом, выступал за московское "Динамо" под руководством Черчесова.
На данный момент главным тренером "Локомотива" является Михаил Галактионов. Под его руководством красно-зеленые за 23 матча набрали 41 очко, которое позволяет сейчас занимать в турнирной таблице РПЛ шестое место.
Источник: Legalbet
СМИ: если Ротенберга назначат гендиректором, в "Локомотив" могут пригласить Черчесова
В случае назначения Бориса Робенберга-младшего на пост генерального директора московского "Локомотива" приглашение для занятия должности главного тренера команды может получить Станислав Черчесов.
Фото: Казахстанская федерация футбола