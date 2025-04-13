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Угаров: в матче "Зенита" и "Краснодара" как такового футбола не будет

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от центральной встречи 24-го тура РПЛ, в которой сине-бело-голубые примут лидирующий «Краснодар».
Фото: ФК "Зенит"
«Я думаю, что в этом матче как такового футбола не будет, потому что и для одной, и для другой команды важен в первую очередь результат. Так что не будет обилия голов, все будет закрыто. «Краснодар» устраивает ничья, а если «Зенит» побежит вперед, то у «Краснодара» есть игроки, которые могут убежать в контратаку. Так что раскрываться для «Зенита» — смерти подобно. Хотя терять очки петербуржцам нельзя, даже несмотря на то, что дальше у краснодарцев календарь сложнее. И даже ничья «Зенит» не устраивает», — заявил Угаров «РБ Спорт».

Встреча пройдет сегодня, 13 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» и «Краснодар» провели очную встречу, которая завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Голами отметились Кордоба и Смолов.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 52 очка. До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.

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