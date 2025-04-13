"Работники спортивных департаментов данных клубов активно собирают информацию о полузащитнике и изучают возможность подписания его летом", — передаёт слова неназванного источника "Чемпионат".
Наиль Умяров является игроком "Спартака" с января 2019 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
В текущем сезоне Умяров принял участие в 26 официальных матчах, в которых забил 2 гола и получил 8 жёлтых карточек.
"Чемпионат": игроком "Спартака" Умяровым интересуются клубы из Испании и Италии
Опорным полузащитником московского "Спартака" Наилем Умяровым интересуются клубы из Испании и Италии, которые в этом сезоне борются за попадание в еврокубки.
Фото: ФК "Спартак"