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"Чемпионат": игроком "Спартака" Умяровым интересуются клубы из Испании и Италии

Опорным полузащитником московского "Спартака" Наилем Умяровым интересуются клубы из Испании и Италии, которые в этом сезоне борются за попадание в еврокубки.
Фото: ФК "Спартак"
"Работники спортивных департаментов данных клубов активно собирают информацию о полузащитнике и изучают возможность подписания его летом", — передаёт слова неназванного источника "Чемпионат".

Наиль Умяров является игроком "Спартака" с января 2019 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Умяров принял участие в 26 официальных матчах, в которых забил 2 гола и получил 8 жёлтых карточек.

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