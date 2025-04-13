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Мусаев: "Зенит" победил заслуженно, но в борьбе за чемпионство все только начинается

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после поражения в матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Зенитом" (1:4).
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы сегодня расстроены, "Зенит", наверное, победил заслуженно, но в борьбе за чемпионство все только начинается. Сейчас все спокойно проанализируем и пойдем дальше", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" 13 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на выезде встречался с петербургским "Зенитом" и потерпел поражение со счётом 1:4. После этой игры у "быков", которые продолжили занимать первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе осталось 52 очка. При этом отрыв от ближайшего преследователя, которым после этого тура вновь стал "Зенит", сократился до 2 очков.

В следующем туре "Краснодар" 19 апреля на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата".

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