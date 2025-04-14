"Краснодар" не показывает чемпионскую игру. Чемпионская игра — когда все фанаты, эксперты знают, что "Краснодар" может вынести любого. Но такого же нет. Есть ощущение, что они идут по тонкому льду. В зимнее трансферное окно всё было сделано на авось", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 13-го марта, "Краснодар" на выезде разгромно уступил петербургскому "Зениту" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. После 24-х сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке и отстают от команды Мурада Мусаева на два балла.
Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Корнеев: "Краснодар" не показывает чемпионскую игру
Футбольный функционер Игорь Корнеев объяснил, почему "Краснодар" не показывает чемпионскую игру.
Фото: ФК "Зенит"