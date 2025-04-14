Орлов: у "Краснодара" календарь посложнее, чем у "Зенита"

"Мне кажется, у "Краснодара" календарь посложнее, чем у "Зенита". У "быков" еще "Ахмат", "Динамо" и ЦСКА. У "Зенита" — "Динамо". Но это все на бумаге. Потерять очки можно где угодно", - цитирует Орлова "СЭ".
По итогам 24 тура российской Премьер-лиги "Зенит" набрал 50 очков и вплотную подобрался к лидирующему в турнирной таблице "Краснодару", в копилке которого на два очка больше. В следующем туре сине-бело-голубые примут на своем поле подмосковные "Химки", а "быки" сыграют дома против грозненского "Ахмата". До конца текущего розыгрыша чемпионата России командам осталось провести по шесть матчей.