"Мы устали не получать зарплату, тяжело об этом не думать. Семьи, дети и родители об этом спрашивают. Для современной жизни нужны деньги – мы не в советское время живем, где у всех все одинаково", - цитирует Филина "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что игроки и тренеры "Химок" уже несколько месяцев не получают зарплаты. Инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов заявил, что до конца текущего месяца все финансовые проблемы команды будут улажены.
Вчера, 13 апреля, "Химки" упустили на своем поле победу над "Крыльями Советов" в матче 24-го тура РПЛ (1:3). Красно-черные располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице с 23 набранными очками.
Защитник "Химок" Филин: устали не получать зарплату. Мы не в советское время живем
Защитник "Химок" Александр Филин высказался о финансовой ситуации в клубе.
Фото: "Чемпионат"