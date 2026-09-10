"Крылья Советов" объявили от трансфере 20-летнего форварда в "Нижний Новгород"

"Крылья Советов" официально объявили о переходе 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко в "Нижний Новгород".

Фото: ФК "Крылья Советов"

Самарский и нижегородский клубы достигли соглашения о полноценном трансфере Игнатенко. Финансовые условия сделки не раскрываются.



Форвард оказался в академии "Крыльев Советов" в 16-летнем возрасте. В 2024 году он дебютировал за вторую команду, а уже год спустя получил первые минуты за основной состав самарцев.



Всего Игнатенко провел за главную команду "Крыльев" 29 матчей. На счету нападающего четыре забитых мяча и одна результативная передача.



Источник: пресс-служба "Крыльев Советов"

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Нижний Новгород