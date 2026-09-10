Гутьеррес подписал с бело-голубыми долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года. По данным СМИ, трансфер обошелся московскому клубу примерно в €7 млн.
Чилиец выступал за "Индепендьенте" с февраля 2026 года. За это время вингер провел 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.
Приобретение Гутьерреса состоялось после двух сорвавшихся попыток "Динамо" усилить эту позицию. Ранее московский клуб отказался от трансферов эквадорца Гонсало Платы из "Фламенго" и бразильца Матеуса Мартинса из "Ботафого". Обе сделки были остановлены после медицинских обследований, выявивших у игроков скрытые проблемы со здоровьем.
Источник: пресс-служба "Динамо"
"Динамо" подписало Максимилиано Гутьерреса за €7 млн
Московское "Динамо" официально объявило о переходе 22-летнего чилийского вингера Максимилиано Гутьерреса из аргентинского "Индепендьенте".
Фото: ФК "Динамо"