Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Луки-Энергия
16:30
УралНе начат
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

"Динамо" подписало Максимилиано Гутьерреса за €7 млн

Московское "Динамо" официально объявило о переходе 22-летнего чилийского вингера Максимилиано Гутьерреса из аргентинского "Индепендьенте".
Фото: ФК "Динамо"
Гутьеррес подписал с бело-голубыми долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года. По данным СМИ, трансфер обошелся московскому клубу примерно в €7 млн.

Чилиец выступал за "Индепендьенте" с февраля 2026 года. За это время вингер провел 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.

Приобретение Гутьерреса состоялось после двух сорвавшихся попыток "Динамо" усилить эту позицию. Ранее московский клуб отказался от трансферов эквадорца Гонсало Платы из "Фламенго" и бразильца Матеуса Мартинса из "Ботафого". Обе сделки были остановлены после медицинских обследований, выявивших у игроков скрытые проблемы со здоровьем.

Источник: пресс-служба "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится