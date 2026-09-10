"Урал" арендовал Кайнова у "Сочи" с правом выкупа

"Максим Кайнов переходит в "Урал". Футбольный клуб "Урал" договорился с "Сочи" об аренде полузащитника Максима Кайнова с необязательным правом выкупа", — говорится в заявлении клуба.
24-летний Кайнов является воспитанником СДЮСШОР имени Сыроежкина и УОР № 5 из Егорьевска. За свою карьеру хавбек успел поиграть за тульский "Арсенал", "Сочи" и волгоградский "Ротор".
Всего на профессиональном уровне полузащитник провел более 200 официальных матчей. Также у новичка "Урала" есть опыт выступлений в Российской Премьер-лиге.
Источник: пресс-служба "Урала"