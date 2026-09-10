Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
0 - 1 0 1
Челябинск2 тайм
Луки-Энергия
16:30
УралНе начат
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

"Урал" арендовал Кайнова у "Сочи" с правом выкупа

"Урал" официально объявил о переходе 24-летнего полузащитника "Сочи" Максима Кайнова на правах аренды с необязательной опцией выкупа.
Фото: ФК "Сочи"
Екатеринбургский клуб договорился с "Сочи" об аренде Кайнова. По условиям сделки "Урал" сможет выкупить футболиста, однако это право не является обязательным.

"Максим Кайнов переходит в "Урал". Футбольный клуб "Урал" договорился с "Сочи" об аренде полузащитника Максима Кайнова с необязательным правом выкупа", — говорится в заявлении клуба.

24-летний Кайнов является воспитанником СДЮСШОР имени Сыроежкина и УОР № 5 из Егорьевска. За свою карьеру хавбек успел поиграть за тульский "Арсенал", "Сочи" и волгоградский "Ротор".

Всего на профессиональном уровне полузащитник провел более 200 официальных матчей. Также у новичка "Урала" есть опыт выступлений в Российской Премьер-лиге.

Источник: пресс-служба "Урала"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится