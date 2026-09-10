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Футболист "Балтики" стал игроком "Локомотива"

Московский "Локомотив" объявил о подписании полузащитника.
Фото: ФК "Балтика"
Пресс-служба московского "Локомотива" объявила о трансфере полузащитника "Балтики" Николая Титкова, который является воспитанником "железнодорожников".

Николай Титков выступал за калининградскую "Балтику" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 59 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять результативных передач. Ранее он выступал за "Оренбург", а за основную команду красно-зеленых вышел на поле в пяти встречах и не отметился результативными действиями.

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