Пресс-служба московского "Локомотива" объявила о трансфере полузащитника "Балтики" Николая Титкова, который является воспитанником "железнодорожников".
Николай Титков выступал за калининградскую "Балтику" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 59 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять результативных передач. Ранее он выступал за "Оренбург", а за основную команду красно-зеленых вышел на поле в пяти встречах и не отметился результативными действиями.
Футболист "Балтики" стал игроком "Локомотива"
Московский "Локомотив" объявил о подписании полузащитника.
Фото: ФК "Балтика"