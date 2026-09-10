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"Крылья Советов" подписали контракт с Ильзатом Ахметовым

Самарские "Крылья Советов" объявили о подписании 28-летнего полузащитника Ильзата Ахметова, который летом покинул "Зенит" и находился в статусе свободного агента.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Ахметов заключил с самарским клубом контракт на один год. В "Крыльях Советов" хавбек будет выступать под 97-м номером.

Для футболиста это возвращение в хорошо знакомую команду. Прошлый сезон Ахметов также провел в Самаре, однако тогда выступал за "Крылья" на правах аренды. В 31 матче полузащитник забил два мяча и сделал восемь результативных передач.

Летом Ахметов покинул "Зенит" в качестве свободного агента, поэтому самарцам не пришлось платить за его трансфер.

Источник: пресс-служба "Крыльев Советов"

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