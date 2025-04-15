«Почему «Спартак» стал тратить деньги? Почему? Или «Динамо»? Да потому что они хоть как-то хотят с «Зенитом» на равных играть. А для этого нужны топовые футболисты. Попадают они с трансферами или не попадают — это уже вопрос к тому, кто этих игроков выбирает. И вот пример этого крашеного человека, испанца, который, как я и говорил, ничего из себя не представляет…
Для «Спартака» разочарование, и они его выгонят в очередной раз, но вопрос не в этом. А в том, что они вкладывают бабки, потому что не хотят позориться в матче с «Зенитом» и по пять пропускать», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
В текущем сезоне «Спартак» вложил в приобретение новых игроков 56,6 миллионов евро, а продал на сумму 12,11 миллионов. Наиболее дорогостоящими трансферами стали переходы нападающего Ливая Гарсии, центрального атакующего полузащитника Эсекьеля Барко и вингера Пабло Солари. За форварда из Тринидад и Тобаго красно-белые заплатили рекордную для себя сумму — 18,7 миллионов евро.
«Зенит» за последние два трансферных окна потратил 77,16 миллионов евро, но и сумел продать игроков на 43,75 миллионов. Среди громких приобретений стоит выделить бразильского вингера Луиса Энрике, купленного за 33 миллиона, а также двух нападающих — Лусиано и Александра Соболева.
Гурцкая: "Спартак" тратит деньги, чтобы не позориться в матче с "Зенитом" и по пять пропускать
Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартак» вынужден тратить большие суммы на трансферы, чтобы не проигрывать «Зениту» с крупным счётом.
Фото: ФК "Спартак"