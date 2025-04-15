Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
УралЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
3 - 1 3 1
БарселонаЗавершен
Астон Вилла
3 - 2 3 2
ПСЖЗавершен

Станкович - после победы над "Уралом": матч с махачкалинским "Динамо" стал для "Спартака" уроком

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович объяснил отсутствие изменений в стартовом составе команды на матч с "Уралом" после поражения от махачкалинского "Динамо" (1:2) в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Такие моменты бывают. Мне было довольно легко сделать выбор состава, ребята показали футбол, достойный "Спартака". Матч с "Динамо" стал для нас уроком, сегодня все было прекрасно. Жизнь дает нам несколько шансов реабилитироваться за неудачи, и выбор состава исходил из этого. Понравилось, с каким настроем они вышли и добились результата, вышли в следующий раунд", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

15 апреля московский "Спартак" в матче первого этапа Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с екатеринбургским "Уралом" одержал победу со счетом 3:0. Все три гола красно-белые забили ещё до перерыва: авторами забитых голов стали Кристофер Мартинс (6 мин.), Маркиньос (28 мин.), и Эсекьель Барко (40 мин.).

Благодаря этой победе "Спартак" пробился во второй этап 1/2 финала Пути регионов, где соперником красно-белых станет слабейший из полуфинальной пары Пути РПЛ ЦСКА - "Динамо" Москва (после первой встречи счёт 2:1 в пользу красно-синих).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится