По информации «Спорт-Экспресса», специалист уже был представлен игрокам команды и 16 апреля проведёт первое командное собрание.
Накануне клуб объявил о прекращении сотрудничества с Франком Артигой. Испанец возглавлял «Химки» с лета 2024 года.
Последним клубом Магомеда Адиева был грозненский «Ахмат», где он занимал должность тренера с апреля по сентябрь 2024 года. Ранее он также работал в сборной Казахстана, а также в таких командах, как «Шахтёр Караганда» и «Чайка».
Ближайший матч «Химки» проведут 20 апреля в гостях против «Зенита». После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Источник: Магомед Адиев назначен главным тренером "Химок" и уже встретился с командой
Магомед Адиев стал новым главным тренером подмосковных «Химок».
Фото: ФК "Ахмат"