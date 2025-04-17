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Источник: Адиев работает с дублем "Химок" перед матчем с "Зенитом", основа продолжает бойкот

Новый главный тренер "Химок" Магомед Адиев проводит тренировку с игроками дубля перед матчем 25-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте
Главный тренер "Химок" Магомед Адиев продолжает подготовку команды к матчу с "Зенитом" в 25-м туре РПЛ в условиях бойкота. Как сообщает "РБ Спорт", футболисты основного состава подмосковного клуба продолжили протест, вызванный задержками по зарплате, которые продолжаются в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в клубе пообещали рассчитаться по долгам с футболистами в ближайшее время, но футболисты не согласились возвращаться к тренировкам. По данным источника, Адиев проводит тренировки с футболистами второго состава "Химок".

Матч "Химок" с "Зенитом" запланирован на воскресенье, 20 апреля. За шесть туров до конца чемпионата подмосковный клуб занимает 12-е место с 23 очками.

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