Главный тренер "Химок" Магомед Адиев продолжает подготовку команды к матчу с "Зенитом" в 25-м туре РПЛ в условиях бойкота. Как сообщает "РБ Спорт", футболисты основного состава подмосковного клуба продолжили протест, вызванный задержками по зарплате, которые продолжаются в течение нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что в клубе пообещали рассчитаться по долгам с футболистами в ближайшее время, но футболисты не согласились возвращаться к тренировкам. По данным источника, Адиев проводит тренировки с футболистами второго состава "Химок".
Матч "Химок" с "Зенитом" запланирован на воскресенье, 20 апреля. За шесть туров до конца чемпионата подмосковный клуб занимает 12-е место с 23 очками.
Источник: Адиев работает с дублем "Химок" перед матчем с "Зенитом", основа продолжает бойкот
Новый главный тренер "Химок" Магомед Адиев проводит тренировку с игроками дубля перед матчем 25-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте