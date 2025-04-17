"Если говорить о лидирующей тройке, то, конечно, я бы хотел, чтобы "Краснодар" взял чемпионство. У меня есть такое желание, так как я знаю, как сильно Сергей Николаевич Галицкий вкладывает душу в этот клуб. Хочется, чтобы его отблагодарил футбольный Бог, потому что и в прошлом сезоне им не хватило совсем чуть-чуть", - цитирует Грицаенко Metaratings.
После 24-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. В 25-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с грозненским "Ахматом", который располагается на 13-й строчке с 23-мя очками в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата России.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Защитник "Рубина" Грицаенко: я бы хотел, чтобы "Краснодар" стал чемпионом
Защитник "Рубина" Алексей Грицаенко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"