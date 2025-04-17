"То, что Артига ушел из "Химок" – большая ошибка руководства команды. Вы же видите, что сейчас происходит с клубом. Бойкот футболистов не только потому, что не платят зарплату, игроки команды не согласны с увольнением Артиги", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Напомним, что футболисты "Химок" бойкотируют тренировки и занимаются в тренажерном зале. Сообщалось, что на матч 25-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом" могут выйти футболисты, которые выступают за вторую команду подмосковного клуба.
Новым главным тренером "Химок" был назначен Магомед Адиев, ранее работавший в грозненском "Ахмате" и сборной Казахстана. После 24-х сыгранных туров клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23-мя набранными очками.
Агент Артиги: игроки "Химок" не согласны с увольнением Франка
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе Франка Артиги из "Химок".
Фото: ФК "Химки"