Сообщается, что 38-летний специалист изначально не поддерживал идею сотрудничества "железнодорожников" с футбольным клубом из Белоруссии.
За последнее время команда из Дзержинска арендовала у "Локомотива" несколько игроков: Данила Годяев, Егор Погостнов, Дмитрий Радиковский, Вадим Арутюнян, Кирилл Волков, Арсений Агеев и Руслан Мялковский.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Борис Ротенберг-младший, который сейчас возглавляет департамент развития молодёжного футбола "Локомотива", может сменить Владимира Леонченко на посту генерального директора, если сезон для команды будет признан неудачным.
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СМИ: Ротенберг может упразднить сотрудничество "Локомотива" с дзержинским "Арсеналом"
По информации СМИ, Борис Ротенберг-младший в случае назначения на должность генерального директора "Локомотива" может упразднить сотрудничество клуба с дзержинским "Арсеналом".
Фото: ФК "Локомотив"