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"Могут и на чемпионство замахнуться". Тарханов объяснил победную серию ЦСКА

Футбольный тренер Александр Тарханов высказался о выступлении ЦСКА после зимнего перерыва в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Такая яркая весна у ЦСКА из-за уровня игроков. По уровню они никому не уступают — ни "Зениту", ни "Краснодару". Во-вторых, видимо, Николич достучалcя до футболистов, и они начали показывать хорошую игру. Могут и на чемпионство замахнуться. Мне очень нравится их молодёжь. Радует, что у армейцев русские играют: Обляков, Кисляк, другие ребята", — приводит слова Тарханова Legalbet.

После зимнего перерыва московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича в чемпионате России провёл 6 матчей, в которых одержал 5 побед и 1 раз сыграл вничью. Благодаря этим результатам "армейцы" после 24-го тура Российской Премьер-Лиги имеют в своём активе 47 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.

Кроме того, ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России оказался сильнее московского "Динамо" (итоговый счет за два матча - 2:1 в пользу красно-синих) и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет против петербургского "Зенита".

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