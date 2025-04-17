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Генич сообщил, что победа "Локомотива" над "Ахматом" спасла Галактионова от отставк

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе "Локомотива" над "Ахматом" в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Локомотив"
"Из нескольких источников слышал, когда был на стадионе, что если бы "Локомотив" не обыграл "Ахмат" и сошёл бы с дистанции, потому что это Путь регионов, то к матчу с "Нижним" готовил бы команду другой тренер", — сказал Генич в новом выпуске интернет-шоу "Коммент.Шоу" [цитата по "Чемпионату"].

Московский "Локомотив" 15 апреля на своем поле в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом" одержал победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе "железнодорожники" вышли во второй этап полуфинала, где их соперником станет футбольный клуб "Ростов".

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