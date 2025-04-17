"Из нескольких источников слышал, когда был на стадионе, что если бы "Локомотив" не обыграл "Ахмат" и сошёл бы с дистанции, потому что это Путь регионов, то к матчу с "Нижним" готовил бы команду другой тренер", — сказал Генич в новом выпуске интернет-шоу "Коммент.Шоу" [цитата по "Чемпионату"].
Московский "Локомотив" 15 апреля на своем поле в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом" одержал победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе "железнодорожники" вышли во второй этап полуфинала, где их соперником станет футбольный клуб "Ростов".
Генич сообщил, что победа "Локомотива" над "Ахматом" спасла Галактионова от отставк
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе "Локомотива" над "Ахматом" в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Локомотив"