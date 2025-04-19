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Кечинов: в ближайшем туре в чемпионской гонке вряд ли что-то изменится

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил расстановку сил в борьбе за золото РПЛ перед стартом 25-го тура.

Фото: ФК "Зенит"
«Я не вижу, что «Краснодар» и «Зенит» оступятся в этом туре в матчах против «Ахмата» и «Химок». Все может произойти, конечно... Но те же «Химки» сейчас не в самом лучшем состоянии, «Ахмат» — непростая команда, но у «Краснодара» будет сумасшедшая мотивация. Не думаю, что стоит ждать чего-то экстраординарного. К армейцам — большое уважение. Весной они очевидно показывают самую стабильную игру из всех команд», — заявил Кечинов «РБ Спорт».

До завершения Российской Премьер-Лиги осталось всего шесть туров. В предстоящем туре, который начнётся сегодня, 19 апреля, «Краснодар» сыграет на своём поле с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Акроном» на выезде. Уже завтра, 20 апреля, «Зенит» примет «Химки», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

После 24 туров «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» расположился на втором месте с 50 очками. За ними следуют «Спартак» и ЦСКА, у которых по 47 очков.

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