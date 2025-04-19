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Николаев: у "Зенита" есть все шансы вновь возглавить таблицу уже в этом туре

Бывший форвард «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о предстоящем матче команды против «Химок» в 25-м туре РПЛ в интервью «РБ Спорт».

Фото: ФК "Зенит"
«Абсолютно сомневаюсь в том, что у «Химок» есть хоть какие-то шансы отобрать у «Зенита» очки в Питере. Они и в хорошем-то состоянии, без бойкотов и со всеми закрытыми долгами, имели минимальную вероятностью зацепиться на «Газпром Арене» за что-то. А в такой ситуации — тем более. Адиев, конечно, хороший тренер, но не думаю, что в этой ситуации им надо цепляться за очки с «Зенитом», у них сейчас другие проблемы.

Я думаю, «Зениту» вполне реально выйти на первое место после этого тура, потому что Сергей Ташуев способен настроить на любую игру. Так что «Ахмат» вполне может преподнести в Краснодаре сюрприз. В ничью я верю очень сильно», — отметил Николаев «РБ Спорт».

До завершения Российской Премьер-Лиги осталось всего шесть туров. В предстоящем туре, который начнётся сегодня, 19 апреля, «Краснодар» сыграет на своём поле с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Акроном» на выезде. Уже завтра, 20 апреля, «Зенит» примет «Химки», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

После 24 туров «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» расположился на втором месте с 50 очками. За ними следуют «Спартак» и ЦСКА, у которых по 47 очков.

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