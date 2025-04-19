Тедеев - после поражения "Акрона" от "Спартака": арбитр вел себя не совсем верно

"Мне лично, как зрителю и тренеру, не хватило важности и правильности со стороны действий тех же арбитров. Последовательности в решениях. По характеру игры судья должен быть в большей степени незаметным в этой ситуации. Вел он себя, на мой взгляд, не совсем верно. И этим самым он добивался того, чтобы мяч как можно дольше находился на нашей половине поля, штрафных было как можно больше", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" 19 апреля на своём поле в рамках 25-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги принимал московский "Спартак". Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. При этом в данном матче главный арбитр Алексей Сухой назначил в общей сложности три пенальти и показал 8 жёлтых карточек.
В следующем туре "Акрон" 27 апреля в гостях сыграет против подмосковных "Химок". Стартовый свисток данной встречи должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.