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Виллиан Роша рассказал о перестройке ЦСКА на новую тактическую схему

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал изменения в тактической расстановке команды после зимней паузы.
Фото: ФК ЦСКА
«Схема – это выбор тренера, а мы игроки, воплощающие его решения в жизнь. Нам нужно выходить на поле и выполнять установку. Но мне кажется, схема с четырьмя защитниками удобнее, в ней мы можем лучше реализовывать наши возможности», — цитирует Виллиан Рошу официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что с началом второй части сезона главный тренер армейцев Марко Николич отказался от схемы с тремя центральными защитниками и перешёл на построение с двумя центрбеками и «ромбом» в центре поля.

Следует отметить, что после зимней паузы ЦСКА продолжает свою серию без поражений. В первых матчах они сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), затем обыграли «Химки» (1:0), победили московское «Динамо» в Кубке (2:1), одержали выездную победу над «Акроном» (1:2), победили дома махачкалинское «Динамо» (2:0) и снова обыграли московское «Динамо» (3:1).

Затем последовала ещё одна победа над «Оренбургом» (2:0) и уже третий матч с московским «Динамо», который завершился вничью (0:0). Последний раз клуб проигрывал ещё в ноябре в матче против «Ростова».

После 24 туров чемпионата России по футболу ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Следующий матч ЦСКА проведёт 20 апреля на своём домашнем стадионе «ВЭБ Арена» против «Крыльев Советов».

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