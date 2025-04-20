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Гонсалес: поражение от "Зенита" может пойти "Краснодару" на пользу

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал поражение команды от «Зенита» (1:4) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
«На мой взгляд, наоборот, иногда поражения идут на пользу. В том плане, что открывают глаза на то, что команда не выкладывается на все сто. Кто-то не добегает, не борется, не выполняет полностью свою работу. Если мы не поддерживаем этот порядок, тогда, разумеется, случаются такие поражения. Предыдущий матч – также и заслуга соперника», — отметил Гонсалес «Советскому Спорту».

Напомним, матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команда, возглавляемая Сергеем Семаком, одержала победу со счётом 4:1. В составе победителей голы забили Андрей Мостовой, Лусиано, Максим Глушенков и Луис Энрике. У гостей отличился Никита Кривцов.

По итогам 25 туров РПЛ «Краснодар» с 55 очками лидирует в чемпионате. «Спартак» и «Зенит» имеют по 50 баллов, однако петербуржцы провели на одну игру меньше.

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