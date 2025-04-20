Шикунов - о шансах "Спартака" на чемпионство: все решится в дерби с ЦСКА

- По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго, - сказал Шикунов "СЭ".
Напомним, в последнем матче команда Деяна Станковича сумела одолеть на выезде "Акрон" со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда, Алекса Джурашович (автогол) и Эсекьель Барко.
На данный момент "Спартак" занимает вторую строчку в чемпионате, имея в своем активе 50 очков в 25 матчах, опережая "Зенит" по личным показателям, однако у сине-бело-голубых игра в запасе. В следующем туре состоится дерби между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится 26 апреля.