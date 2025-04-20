"У "Зенита" ключевой матч будет с "Динамо". Если одержат победу, то я думаю, что "Зенит" докатит до конца чемпионата без потери очков", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" имеет в своем активе 53 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. В следующем туре сине-бело-голубые 26 апреля в гостях сыграют против московского "Динамо". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Аршавин: если "Зенит" выиграет у "Динамо", то докатит до конца чемпионата без потери очков
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящих матчах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"