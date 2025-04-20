«Сейчас все полностью сконцентрированы на остатке сезона. А у меня есть действующий контракт с «Крыльями». Вопросы к Пименову (улыбается)», — заявил Сергеев «Чемпионату».
Иван Сергеев стал игроком Крыльев Советов в сентябре 2024 года, перейдя из Зенита за 2 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел 21 матч в РПЛ, в которых отметился 8 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 29-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Сергеев прокомментировал слухи о возможном переходе в топ-клуб РПЛ
Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал слухи о возможном переходе в один из ведущих клубов РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"