- Тренировочный процесс проходит как всегда. Что-то новое Адиев пока не успел внедрить, он в первую очередь отталкивался от того, что уже есть. Думаю, что в следующей игре уже будем что-то менять. А так Адиев - хороший тренер, мне понравился, - приводит слова Кокарева Metaratings.ru.
16 апреля было официально объявлено, что исполняющим обязанности главного тренера подмосковных "Химок" стал экс-наставник "Ахмата" и сборной Казахстана Магомед Адиев. Под его руководством красно-чёрные успели провести одну игру, уступив на выезде петербургскому "Зениту" со счётом 0:1.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги химчане с 23 очками в 25 матчах занимают 12 место.
Голкипер "Химок" Кокарев: Адиев - хороший тренер, мне понравился
Вратарь подмосковных "Химок" Никита Кокарев оценил работу исполняющего обязанности главного тренера красно-чёрных Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Химки"