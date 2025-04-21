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Голкипер "Химок" Кокарев: Адиев - хороший тренер, мне понравился

Вратарь подмосковных "Химок" Никита Кокарев оценил работу исполняющего обязанности главного тренера красно-чёрных Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Химки"
- Тренировочный процесс проходит как всегда. Что-то новое Адиев пока не успел внедрить, он в первую очередь отталкивался от того, что уже есть. Думаю, что в следующей игре уже будем что-то менять. А так Адиев - хороший тренер, мне понравился, - приводит слова Кокарева Metaratings.ru.

16 апреля было официально объявлено, что исполняющим обязанности главного тренера подмосковных "Химок" стал экс-наставник "Ахмата" и сборной Казахстана Магомед Адиев. Под его руководством красно-чёрные успели провести одну игру, уступив на выезде петербургскому "Зениту" со счётом 0:1.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги химчане с 23 очками в 25 матчах занимают 12 место.

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