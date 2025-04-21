Экс-арбитр Федотов высказался о втором пенальти в ворота "Акрона" в матче со "Спартаком"

"Если бы игрок "Спартака" бил по воротам или потерял мяч и потом случился контакт, то 11-метрового бы не было. Здесь же случился отыгрыш и открывание под ответный пас. Защитник влиял на нападающего — это 11-метровый", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Тольяттинский "Акрон" и московский "Спартак" проводили матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в минувшую субботу, 19 апреля. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
Победный гол "Спартак" забил на 90+4 минуте - его автором стал Эсекьель Барко, который реализовал пенальти. Напомним, главным арбитром встречи был Алексей Сухой.