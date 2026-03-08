Масалитин рассказал, кто решит исход встречи ЦСКА — "Динамо"

"Если ЦСКА на прошлой неделе споткнулся в чемпионате, то "Динамо" очень здорово выиграло и матч с "Крыльями" в РПЛ, и встречу со "Спартаком" в Кубке. Тем не менее, у "Динамо" как были проблемы сзади, так и остались.
Обе команды нацелены на атаку, поэтому ожидаем результативную игру. Думаю, минимум три мяча увидим. Ошибки будут с обеих сторон: оборона команд сейчас не блещет.
Но у ЦСКА игра выглядит всё же более сбалансированной. Всё решат игроки средней линии, а они сейчас чуть предпочтительнее у армейцев", — отметил Масалитин в беседе с "Матч ТВ".
В преддверии дерби ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Динамо" с 24 баллами располагается на 8-й строчке таблицы.
Очное противостояние команд состоится сегодня, 8 марта, на "ВЭБ Арене". Начало — в 19:30 мск.