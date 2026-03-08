Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Масалитин рассказал, кто решит исход встречи ЦСКА — "Динамо"

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от московского дерби, в котором армейцы померятся силами с "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Масалитина, в этом матче будут ошибки с обеих сторон.

"Если ЦСКА на прошлой неделе споткнулся в чемпионате, то "Динамо" очень здорово выиграло и матч с "Крыльями" в РПЛ, и встречу со "Спартаком" в Кубке. Тем не менее, у "Динамо" как были проблемы сзади, так и остались.

Обе команды нацелены на атаку, поэтому ожидаем результативную игру. Думаю, минимум три мяча увидим. Ошибки будут с обеих сторон: оборона команд сейчас не блещет.

Но у ЦСКА игра выглядит всё же более сбалансированной. Всё решат игроки средней линии, а они сейчас чуть предпочтительнее у армейцев", — отметил Масалитин в беседе с "Матч ТВ".

В преддверии дерби ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Динамо" с 24 баллами располагается на 8-й строчке таблицы.

Очное противостояние команд состоится сегодня, 8 марта, на "ВЭБ Арене". Начало — в 19:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится