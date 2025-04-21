- Я думаю, что да. Совершенно разные команды, разные времена, разный чемпионат. Сейчас то, что сравнивать. Сейчас конкурентов у "Зенита" меньше, возможностей больше. Но это люди не понимают, а, может, специально всё разогревают.
- Можно сказать, что сравнивать Семака и Романцева — это как божий дар и яичница?
- Да, можно и так сказать!
- Семак на готовеньком работает?
- Да, можно и так сказать.
Сергей Семак занимает пост главного тренера футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга с мая 2018 года. Под руководством его тренерского штаба сине-бело-голубые завоевывали золотые медали чемпионата России по футболу шесть последних сезонов подряд. В текущем сезоне "Зенит" после 25-го тура РПЛ с 50-ю очками занимает второе место. Ранее (в 2016-2018 гг.) Семак возглавлял "Уфу".
Олег Романцев был главным тренером московского "Спартака" в 1989-1995 гг. и в 1997—2003 гг. Под его руководством команда 9 раз становилась чемпионом страны (один раз - СССР, а остальные восемь раз - России). Кроме того, Романцев в 1994—1996 гг. и в 1998—2002 гг. возглавлял национальную команду России.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Гаврилов: сравнивать Семака и Романцева — это как божий дар и яичница
Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов ответил на вопрос, является ли Олег Романцев более сильным тренером, чем Сергей Семак.
Фото: ФК "Спартак"