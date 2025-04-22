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Агент Карраскаля объяснил, почему колумбиец отсутствовал в матче с "Рубином"

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля, объяснил, почему его клиент отсутствовал на матче 25-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Динамо"
"Почему Хорхе не было в заявке на матч с «Рубином»? Это была мера предосторожности, потому что у него уже есть 3 желтых карточки. Причина только в этом, ничего более", - цитирует Боселли Sport24.

Московское "Динамо" одержало победу над казанским "Рубином" на своем поле в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Хорхе Карраскаль не попал в заявку на этот матч. После 25-ти сыгранных туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками. В 26-м туре чемпионата России команда Марцела Лички примет на своем поле петербургский "Зенит".

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