Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
1 - 1 1 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм

Глушков: не хотелось бы провести всю карьеру в махачкалинском "Динамо"

Игрок махачкалинского "Динамо" Никита Глушков ответил на вопрос, где хотел бы завершить карьеру профессионального футболиста.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Наверное, не хотелось бы провести всю карьеру в махачкалинском "Динамо". Готов отыграть большую часть карьеры за эту команду. Но завершить хотелось бы в Санкт-Петербурге. Не важно, в какой команде, главное, чтобы в этом городе", - приводит слова Глушкова "РБ Спорт".

Атакующий полузащитник Никита Глушков является игроком махачкалинского "Динамо" с сентября 2021 года. С тех пор он в общей сложности принял участие в 121 официальном матче, забил 9 голов, отдал 6 голевых передач, получил 17 жёлтых карточек.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 900 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится