"Наверное, не хотелось бы провести всю карьеру в махачкалинском "Динамо". Готов отыграть большую часть карьеры за эту команду. Но завершить хотелось бы в Санкт-Петербурге. Не важно, в какой команде, главное, чтобы в этом городе", - приводит слова Глушкова "РБ Спорт".
Атакующий полузащитник Никита Глушков является игроком махачкалинского "Динамо" с сентября 2021 года. С тех пор он в общей сложности принял участие в 121 официальном матче, забил 9 голов, отдал 6 голевых передач, получил 17 жёлтых карточек.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 900 тысяч евро.
Глушков: не хотелось бы провести всю карьеру в махачкалинском "Динамо"
Игрок махачкалинского "Динамо" Никита Глушков ответил на вопрос, где хотел бы завершить карьеру профессионального футболиста.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала