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Гришин: у "Спартака" проблемы в обороне, матч с ЦСКА станет определяющим

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о текущем состоянии «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"
«В линии нападения «Спартак» очень силен, но в обороне большие проблемы. У него будет решающая игра с ЦСКА. Если выиграют, то включаются в гонку. Если проиграют, то будут бороться за третье место», — отметил Гришин «Матч ТВ».

Матче первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом мест и имея 48 очков в своем активе.

26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».

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