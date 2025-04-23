«В линии нападения «Спартак» очень силен, но в обороне большие проблемы. У него будет решающая игра с ЦСКА. Если выиграют, то включаются в гонку. Если проиграют, то будут бороться за третье место», — отметил Гришин «Матч ТВ».
Матче первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом мест и имея 48 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Гришин: у "Спартака" проблемы в обороне, матч с ЦСКА станет определяющим
Фото: ФК "Спартак"