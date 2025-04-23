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Головин исключил переход в одну из российских команд

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал единственный клуб, в который не перейдёт при возвращении в Россию.

Фото: ФК ЦСКА
— То есть «Зенит» для тебя не табу?

— Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу, — заявил Головин «Чемпионату».

Александр Головин с лета 2018 выступает за «Монако». Он перешёл в этот клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Головин является воспитанником академии ЦСКА и в сезоне 2016/17 в составе армейского клуба стал чемпионом России. За свою карьеру он выступал только за два клуба: ЦСКА и «Монако».

За почти шесть лет в «Монако» Александр провёл 232 матча, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 25 миллионов евро. В октябре 2024 года он продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года.

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