— То есть «Зенит» для тебя не табу?
— Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу, — заявил Головин «Чемпионату».
Александр Головин с лета 2018 выступает за «Монако». Он перешёл в этот клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро.
Головин является воспитанником академии ЦСКА и в сезоне 2016/17 в составе армейского клуба стал чемпионом России. За свою карьеру он выступал только за два клуба: ЦСКА и «Монако».
За почти шесть лет в «Монако» Александр провёл 232 матча, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 25 миллионов евро. В октябре 2024 года он продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года.
Головин исключил переход в одну из российских команд
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал единственный клуб, в который не перейдёт при возвращении в Россию.
Фото: ФК ЦСКА