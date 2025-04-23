27-летний парагвайский атакующий хавбек московского "Спартака" Хесус Медина вернулся в общую группу красно-белых, сообщают СМИ. По данным источника, при этом футболист пока ещё тренируется с некоторыми ограничениями.
Сообщается, что вопрос включения Медины в заявку на домашнее дерби с ЦСКА 26 апреля в рамках 26 тура Российской премьер-лиги будет рассмотрен тренерским штабом ближе к дате проведения игры.
11 апреля Медина не реализовал пенальти в концовке домашнего матча 24 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:2). После этого футболист не попал в заявку на домашний матч Кубка России с "Уралом" (3:0) и выездной матч 25 тура РПЛ с "Акроном" (3:2), тренерский штаб объяснил это тем, что Медина не участвовал в тренировках из-за повреждения.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Медина вернулся в общую группу "Спартака" перед дерби с ЦСКА
По данным СМИ, парагвайский вингер московского "Спартака" Хесус Медина вернулся к тренировочным занятиям с командой.
Фото: ФК "Спартак"