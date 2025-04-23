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Смородская - о долгах в "Химках": тут не первый год буза, было ясно, что дойдёт до крайности

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала финансовые проблемы подмосковных "Химок".
Фото: ФК «Локомотив»
"В "Химках" не первый год буза, было ясно, что дойдет до крайности. Когда футболистам по полгода не платят, как вообще руководители думали, что клуб будет существовать?"

Смородская уверена: ситуация закономерная, если руководство не знает свой бюджет и не может закрыть "дыры". Но, по ее словам, клубу все же стоит попытаться избежать банкротства и найти людей, которые смогут навести порядок.

После 25 туров РПЛ "Химки" идут на 12-м месте с 23 очками, находясь рядом с зоной стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в высшем дивизионе.

Источник: "СЭ"

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