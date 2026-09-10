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В "Факеле" назревает громкая тренерская перестановка - источник

Воронежский "Факел" рассматривает увольнение Олега Василенко, а одним из главных кандидатов на его место стал Марцел Личка, который готов возглавить команду.
Фото: Апенькин Сергей, "Чемпионат"
По информации журналиста Ивана Карпова, руководство "Факела" пока не приняло окончательного решения о смене главного тренера, однако клуб уже определился с тремя кандидатами на случай перестановки. Помимо Марцела Лички, в шорт-лист входят Дмитрий Кириченко и Заур Тедеев.

Сообщается, что Личка выразил готовность принять предложение воронежского клуба. Чешский специалист запросил зарплату в размере 2,2 млн рублей в месяц, а также бонус 20 млн рублей в случае сохранения "Факелом" места в Российской Премьер-лиге.

При этом финансовые условия с Кириченко и Тедеевым, по данным источника, пока не обсуждались. Окончательное решение по будущему Василенко еще не принято.

После семи туров РПЛ "Факел" набрал всего два очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, оставаясь без побед на старте чемпионата.

Источник: Иван Карпов

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