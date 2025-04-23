- Как это мы нестабильно играем в весенней части сезона? Мы обыграли "Локомотив" и "Спартак". Это всё большие команды. Если брать матч с "Динамо", это удача. Нам надо играть так каждую встречу. Если будет такой футбол, появится и положительный результат.
В весенней части сезона российской Премьер-лиги "Рубин" потерпел поражения от грозненского "Ахмата" (1:2), "Зенита" (0:4) и столичного "Динамо" (1:3), сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) и одержал победы над московскими "Спартаком" (2:1) и "Локомотивом" (1:0), а также "Пари НН" (1:0). Помимо этого казанцы уступили "Уралу" (0:1) во втором раунде 1/4 финала Пути регионов Кубка России и прекратили борьбу за трофей.
Источник: "Чемпионат"
Чумич: "Рубин" нестабильно играет весной? Мы обыграли "Локомотив" и "Спартак"!
Хавбек "Рубина" Никола Чумич ответил на мнение, что казанцы нестабильно выступают в весенней части РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"