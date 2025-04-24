- Играют в Москве. "Зенит" - главный претендент на медали, а у "Динамо" не всё так хорошо, как хотелось бы. У команды есть разбалансировка состава: в атаке они выглядят очень прилично, а в обороне у них большие проблемы. Будет сложная игра для обеих команд, но "Зенит" победит, - передаёт слова Ледяхова Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" набрал 53 очка в 25 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая на 2 очка от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара". Московское "Динамо" с 46 очками в 25 матчах находится на пятой строчке, уступая также столичным "Спартаку" (50 очков) и ЦСКА (48 очков).
Ледяхов: "Зенит" - главный претендент на медали, а у "Динамо" не всё так хорошо, как хотелось бы
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26 тура РПЛ "Динамо" - "Зенит".
Фото: Sportbox