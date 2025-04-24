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Колыванов: надеюсь, что с ЦСКА красно-белые сыграют более внимательно, чем с "Акроном"

Экс-нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
- Хорошо, что с "Акроном" отыгрались, а могли и не отыграться. Поэтому я надеюсь, что с ЦСКА красно-белые сыграют более внимательно. Хотя армейцы тоже не пытаются сразу высоко прессинговать, атаковать, они с осторожностью ждут своего моментик, - заявил Игорь "РБ Спорт".

В 25 туре РПЛ команда Деяна Станковича одолела на выезде "Акрон" со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2, в то время как команда Марко Николича не смогла справиться с самарскими "Крыльями Советов" (1:1).

На данный момент "Спартак" - третий в таблице с 50 очками, ЦСКА располагается на строчку ниже с 48 баллами. 26 апреля команды встретятся в рамках 26 тура РПЛ на "Лукойл Арене". Начало встречи в 19:30.

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