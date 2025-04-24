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Точилин: у ЦСКА больше шансов на победу в дерби

Экс-защитник "Динамо" Александр Точилин рассказал, кого считает фаворитом в матче между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Фаворитом я бы назвал ЦСКА. Состав армейцев сбалансирован: есть сильные исполнители, перестроение схемы приносит плоды и даже при не самой содержательной игре команда забирает очки. Это важнейший показатель для любого коллектива. Думаю, у ЦСКА больше шансов на победу в дерби, - сказал Точилин "Советскому Спорту".

Дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится 26 апреля в 19:30. Встреча пройдет на стадионе красно-белых "Лукойл Арена".

Команда Деяна Станковича занимает третью строчку в таблице Российской Премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков в 25 матчах. В 25 туре красно-белые на выезде одолели "Акрон" со счетом 3:2, проигрывая по ходу игры 0:2.

Команда Марко Николича не проигрывает в РПЛ на протяжении девяти матчей (6 побед и 3 ничьи). "Армейцы" занимают четвертое место в таблице, набрав 48 баллов в 25 встречах.

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