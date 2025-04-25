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В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к хавбеку "Фламенго" Жерсону

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургский клуб полузащитника "Фламенго" Жерсона.
Фото: IMAGO
"Сейчас не время для переговоров", – приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зениту" интересен полузащитник "Фламенго" Жерсон Сантос, чья рыночная стоимость по Transfermarkt составляет 25 млн евро. Петербуржцы, якобы, гарантировали бразильцу статус самого высокооплачиваемого игрока в РПЛ, после чего он дал предварительное согласие на переход. Сейчас "Зенит" собирается обратиться к "Фламенго" с официальным предложением.

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