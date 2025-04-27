Газзаев - о победе ЦСКА в дерби: победа абсолютно заслуженная

- Считаю, ЦСКА победил абсолютно заслуженно. Армейцы играли лучше на протяжении всего матча. Выглядели целостнее. В первом тайме подопечные Николича вообще ничего не позволили создать команде Станкович! Очень надежная игра в обороне! Мне понравился ЦСКА. Прочная команда, - сказал Газзаев "СЭ".
Напомним, 26 апреля состоялось дерби между "Спартаком" и ЦСКА, в котором красно-синие одержали победа со счетом 2:1. В составе гостей отличились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович. За хозяев гол с пенальти забил Эсекьель Барко.
Благодаря этой победе команда Макро Николич поднялась на третью строчку, обогнав "Спартак". В активе "армейцев" 51 очко в 26 матчах. В следующем туре ЦСКА встретится с "Ахматом" на выезде. Встреча состоится 4 мая.