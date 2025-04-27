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Дзюба объяснил, почему передал Эсковалю приз лучшему игроку матча с "Химками"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба передал приз лучшему игроку матча 26-го тура РПЛ с "Химками" одноклубнику Жоау Эсковалю (2:2).
Фото: ФК "Акрон"
"Спасибо большое, что выбрали меня лучшим игроком, но я хочу передать приз Эсковалю. Он забил потрясающий гол, но самое главное, что у него зимой не стало папы. Для него сегодня был очень важный момент, он посвятил гол отцу", - заявил Дзюба "Матч ТВ".

Встреча 26-го тура Российской Премьер-лиги между "Химками" и "Акроном" завершилась вничью со счетом 2:2. В составе тольяттинской команды по разу отличились нападающий Артем Дзюба и защитник Родригу Эсковаль. При праздновании своего гола португальский футболист показал щиток, подаренный отцом, с изображением семьи игрока. В прошлом году отец Эсковаля ушел из жизни.

"Акрон" после 26-го тура занимает десятое место в РПЛ с 29 очками. У "Химок" стало 24 балла, красно-черные поднялись на 12-ю строчку.

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