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Кечинов: ЦСКА теперь однозначно в золотой гонке

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"ЦСКА теперь в золотой гонке, однозначно. Команда продолжает исправно набирать очки. У "Зенита" шансы тоже неплохие, четыре очка от "Краснодара" — это не так много, к тому же, краснодарцам еще играть и с "армейцам", и с "Динамо". Так что три эти команды остаются в борьбе", - цитирует Кечинова "РБ Спорт".

Вчера, 26-го апреля, ЦСКА одержал выездную победу над московским "Спартаком" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. После 26-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 51-м набранным очком и отстает от лидирующего "Краснодара" на 7 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

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