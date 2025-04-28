— После матча с «Рубином» Марцел Личка публично пригласил Томаса Мюллера в «Динамо». Считаете ли вы это реальным? Будет ли клуб пытаться подписать?
— С нами он не советовался.
Напомним, что 35-летний полузащитник не смог договориться о продлении контракта с «Баварией» и станет свободным агентом предстоящим летом. Текущая рыночная стоимость форварда, согласно данным Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
Томас Мюллер — воспитанник «Баварии», который выступает за первую команду с 2009 года. За это время он провел 748 матчей, в которых забил 248 голов и отдал 274 результативные передачи.
Вместе с клубом он дважды становился победителем Лиги чемпионов, 12 раз — чемпионом Бундеслиги и 6 раз — обладателем Кубка Германии.
Пивоваров — о приглашении Мюллера в "Динамо": Личка не консультировался с нами
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал заявление главного тренера Марцела Личка о возможном приглашении Томаса Мюллера в команду.
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