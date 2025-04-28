"Я не понимаю, как можно было отпустить Сергеева в "Крылья" и купить вместо него Соболева. Сергеев забивает сейчас за "Крылья" часто. И, заметьте, ни одного плохого слова про "Зенит" не сказал. А из него Семак сделал "козла отпущения", не знаю, за что. Вместо него тренер "Зенита" пригласил Соболева - я так понимаю, это его идея. Чем он лучше, не знаю. Соболев моменты не создает, пользы мало приносит", - приводит слова Чухлова "РБ Спорт".
В августе 2024 года петербургский "Зенит" договорился с московским "Спартаком" о приобретении нападающего Александра Соболева. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
После оформления этого перехода сине-бело-голубые продали самарским "Крыльям Советов" форварда Ивана Сергеева. Как сообщали журналисты, сумма компенсации за этот переход составила 2 миллиона евро.
После этих переходов Соболев в "Зените" принял участие в 26 матчах, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Сергеев, в свою очередь, сыграл в 21 матче, в которых отличился 9 голами и 2 голевыми передачами.
Чухлов: не знаю, за что Семак сделал из Сергеева "козла отпущения" и заменил его Соболевым
Бывший игрок "Зенит" Борис Чухлов высказался о решении петербургского клуба прошлым летом купить нападающего Александра Соболева и продать форварда Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"